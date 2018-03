Confirmed Team News: Arsenal vs AC Milan lineups

Here is the confirmed team news for this evening’s Arsenal vs AC Milan game in the Europa League.

Arsenal team to play AC Milan

Arsenal manager Arsene Wenger makes seven changes to the side that beat Watford last weekend.

Into the team come David Ospina, Hector Bellerin, Laurent Koscielny, Nacho Monreal, Aaron Ramsey, Jack Wilshere and Danny Welbeck.

They replace Petr Cech, Ainsley Maitland-Niles, Rob Holding, Sead Kolasinac, Mohamed Elneny, Alex Iwobi and the cup-tied Pierre-Emerick Aubameyang.

Starting XI: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Xhaka, Ramsey, Wilshere, Ozil, Mkhitaryan, Welbeck

AC Milan team to play Arsenal

AC Milan make three changes to the side that stated at Genoa last weekend.

Into the team come Riccardo Montolivo, Patrick Cutrone and Andre Silva.

They replace Lucas Biglia, Giacomo Bonaventure and Nikola Kalinic.

Starting XI: Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Montolivo, Calhanoglu; Cutrone, André Silva

Starting XI: Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Montolivo, Calhanoglu; Cutrone, André Silva