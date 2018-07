Confirmed Team News: Brazil vs Mexico – Gabriel Jesus and Chelsea star start

Brazil team to play Mexico

Tite confirmou hoje o time que vai encarar o México amanhã. Prepare sua torcida que a bola vai rolar 11h, hein? #GigantesPorNatureza #Copa2018 pic.twitter.com/DQzyiosSSF — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 1, 2018

Manchester City striker Gabriel Jesus and Chelsea winger Willian start for Brazil in their World Cup second round clash with Mexico.

Goalkeeper Alisson, who is touted for a £65m move to Stamford Bridge, is between the sticks.

Fagner and Filipe Luis are preferred to Marcelo and City’s Danilo in the full-back positions.

Starting XI: Alisson, Fagner, Miranda, Thiago Silva, Filipe Luis, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus.

Mexico team to play Brazil

¡A escribir un capítulo de gloria! 💪🏼 💚 Con este XI buscaremos superar los Octavos de Final ante #BRA en #Rusia2018. ¡Demostremos que juntos #NadaNosDetiene!#BRAMEX pic.twitter.com/j0jLXRXiDP — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 2, 2018

Veteran captain Rafa Márquez starts for Mexico in today’s game against Brazil.

The 39-year-old will marshall El Tri’s defensive work.

Centre-back Hector Moreno is suspended after picking up two yellow cards in the group stages.

Starting XI: Ochoa, Álvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo, Rafa Márquez, Vela, Héctor Herrera, Guardado, Lozano, Hernandez