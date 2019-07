Confirmed Team News: Chelsea vs Barcelona lineups

Here is the confirmed team news ahead of today’s friendly between Chelsea and Barcelona in Japan.

Chelsea team to play Barcelona

Christian Pulisic makes his first Chelsea start.

Christian Pulisic makes his first Chelsea start in today’s game against Barcelona.

There are five changes to the side beaten by Kawasaki Frontale last time out.

Into Frank Lampard’s side come Kepa, Andreas Christensen, Emerson Palmieri, Tammy Abraham and Pulisic.

They replace Willy Caballero, Kurt Zouma, Marcos Alonso, Kenedy and Michy Batshuayi.

Starting XI: Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Jorginho, Kovacic; Pedro, Mount, Pulisic; Abraham

Barcelona team to play Chelsea

XI

⚽ Barça v Chelsea

🇯🇵 #RakutenCup

FC Barcelona

Summer signing Antoine Griezmann starts for Barcelona.

Oriol Busquets starts alongside namesake Sergio in midfield.

Starting XI: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, O.Busquets, Riqui Puig; Collado, Griezmann, Dembelé